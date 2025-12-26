Yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulama esasları netleşti

2024 yılında yürürlüğe giren yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin (ATV) uygulama esasları, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle netleştirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan genel tebliğe göre, yıllık konsolide hasılatı, raporlanan hesap döneminden önceki dört yılın en az ikisinde 750 milyon euro karşılığı Türk lirasını aşan çok uluslu işletme gruplarının bağlı işletmeleri, ATV kapsamına alınacak. Bu sınırın altında kalan ya da yalnızca yerel faaliyet gösteren gruplar ise kapsam dışında tutulacak.

ATV, çok uluslu şirketlerin düşük vergili ülkelere kâr kaydırmasını ve yıllık kazançlarının düşük oranda vergilendirilmesini önlemeyi amaçlayan %15 oranında bir vergi uygulaması olarak tanımlandı.

Tebliğde ayrıca uygulamaya yönelik örnekler ile ATV'nin farklı hesap dönemlerindeki geçerlilik koşulları da açıklandı.