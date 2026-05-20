Yerli akıllı cep telefonu için tarihi ortaklık

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom ile savunma sanayii ve ileri teknoloji alanındaki mühendislik gücüyle öne çıkan ASELSAN, teknolojideki dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. İş dünyasının çatı kuruluşlarından Ankara Ticaret Odası ve Türk Dünyası İş Konseyi'nin de paydaşları arasında yer aldığı iş birliği kapsamında yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik ortak çalışma modeli oluşturulurken, projenin yol haritası ve iş birliği başlıkları da belirlendi.

YERLİ ÜRETİM ARTACAK

İş birliği, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Aselsan CEO'su Ahmet Akyol, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç'un katılımlarıyla kamu ve özel sektörün güçlü temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldı ve yol haritası belirlendi. Yeni dönemde teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir vizyonla hareket ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, iş birliği hakkında şunları kaydetti: "Dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yenilikçi yerli ve milli ürünler, projeler geliştirmeyi milli sorumluluk olarak ana odak noktamızda tutuyoruz. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dijitalleşme ve yerlileşme vizyonu doğrultusunda kıymetli bir iş birliğine imza attık."

70'İ AŞKIN PATENT

Türk Telekom'un yerli ürünlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde kullandığına dikkat çeken Şahin, "Türk Telekom olarak yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, Türkiye'nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketiyiz. İştiraklerimiz Argela ve Netsia'nın ileri teknolojiler alanındaki 70'i aşkın uluslararası patenti, bu konudaki inovasyon gücümüzün en büyük kanıtıdır. Dünyanın dev teknoloji şirketleriyle yaptığımız stratejik anlaşmalar bölgesel gücümüzü pekiştiriyor. Uluslararası ortaklarımızdan Net Insight ile birlikte geliştirdiğimiz senkronizasyon ürünümüzü ticarileştirmeyi başardık. Yine mühendislerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA ürünlerimiz hem kendi bünyemizde hem de dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor. Sektörümüzün en büyük yatırımcılarından biri olarak altyapı hamlelerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız, ülkemizin dijital geleceğini yerli ve imkânlarla inşa etme vizyonumuzda büyük önem taşıyor" dedi.

1 MİLYON SİSTEM ÜRETTİK

Ülkemizin savunma sanayiinde yakaladığı ileri teknoloji ivmesinin sivil alanlarda da kullanılmasının önemine dikkat çeken ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, "ASELSAN'ın ilk faaliyet alanı haberleşme. Kuruluş felsefemizde askeri haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmek var. Bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduk. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye'nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk. Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalar, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdi. ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TERCİH DEĞİL ULUSAL GÜVENLİK ZORUNLULUĞU

Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, yerli cep telefonu hamlesinin önemini şu sözlerle anlattı: "Ülkemizde yüzde 100 yerli cep telefonunun üretilmesi; milli güvenlik, veri güvenliği, askeri istihbarat avantajları dışında ekonomik getirileri bakımından da düşünüldüğünden çok daha büyük bir adımdır. Telefonun sadece kendisinin değil; çipinin, yazılımının, işletim sisteminin, kısacası tüm altyapısının yüzde 100 yerli olması Türkiye'nin son 20 yılda teknoloji ve savunma sanayinde geldiği noktayı ortaya koymaktadır." Semih KARA/ SABAH