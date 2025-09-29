Yerli helikopter Gökbey 2026’da ambulans filosuna dahil oluyor

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, yaptığı açıklamada, hava ambulans filosunun 2026 yılında daha da güçleneceğini bildirdi. Helikopter ambulanslarla 2008'den itibaren acil sağlık hizmeti sunduklarını anımsatan Çınar, "2025 yılı 8 aylık dönemde yaklaşık 4 bin saatlik uçuşla 2 bin 600 vaka taşıdık." bilgisini verdi. Çınar, hastaneler arası hasta nakillerinin yanı sıra deprem, sel, çoklu trafik kazası gibi durumlarda sağlık tesislerine helikopterler ambulanslarla hizmet verildiğini belirterek, "2008 yılında hizmet vermeye başladığımız günden itibaren ise yaklaşık 50 bin vatandaşımıza helikopter ambulansımız ile hizmet sunduk" dedi. Helikopter ambulansların organ nakillerinde de devreye girdiğine dikkati çeken Çınar, "Organ transferlerinde vakit çok kısıtlı. Helikopter ambulanslarımızı organı naklederken ve nakil ekibinin transferinde de kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Helikopter ambulanslarda iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli olmak üzere 4 personelin görev aldığını belirten Çınar, helikopter ambulans personelinin de kara ve deniz ambulanslarında olduğu gibi hizmet içi eğitimlerden geçtiğini vurguladı.