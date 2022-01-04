SEDAN MI SUV MU? YERLİ OTOMOBİL TOGG SÜRPRİZ Mİ YAPACAK?

Tüm bunlarla beraber 2022 yılının son aylarında seri üretim bandından inecek TOGG'un SUV modeli dışında bir sürprizle CES 2022'de görücüye çıkacağını akıllara getirdi. Ancak yine de bu detayların Sedan TOGG'a değilde, SUV modelin tasarımında yapılan değişiklerin bir sonucu da olabileceği şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.