Yerli otomobilimiz Avrupa’da

Türkiye'nin yerli otomobil hayali Togg ile gerçek oldu. Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulan fabrikanın temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Fabrika, 29 Ekim 2022 tarihinde açılırken, üretim bandından elektrikli C SUV modeli T10X'in Ekim 2022'de indi. Togg, Mayıs 2023'te T10X modelinin satışına başladı. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış yapan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirdi. Togg, 2025 Ocak-Eylül döneminde ise 23 bin 325 adet satış rakamına ulaştı. Böylece yollardaki Togg sayısı 73 bin 326 adet oldu.'Bir otomobilden fazlası için' yola çıkan Togg, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden her ikisi de en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını Avrupalı kullanıcılarla buluşturmak için hazır. Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da dijital mobilite platformu Trumore üzerinden ön siparişleri almaya başladı.2025 yılı içinde teslim edilecek araçlar, T10X ve T10F V2 RWD Uzun Menzil versiyonları olacak. Bu kapsamda marka 600 adedi 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmek üzere 1000 adet aracı ön siparişe açıldı. Kullanıcılar her ön sipariş için 1.000 euro tutarında bir ödeme yapacak. Ön siparişin siparişe dönüşmemesi halinde bu rakam kullanıcıya iade edilecek. 1000 aracın siparişi tamamlandığında konfigüratör kapanacak ve kısa bir süre sonra 2026 yılından itibaren teslim edilecek araçlar için yeniden açılacak.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2024 yılı ve 2025 Ocak-Eylül dönemleri itibarıyla satılan yaklaşık her 5 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Böylece, Türkiye'de 2024'te satılan toplam 99 bin 489 elektrikli otomobilin 30 bin 93'ü, bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 133 bin 781 elektrikli otomobilin 23 bin 325'i Togg oldu.Togg, Avrupa'da ilk olarak Almanya pazarına giriş yaptı. Togg'un yeni modeli T10F, 15 Eylül itibarıyla Türkiye'de ve 29 Eylül'de Almanya'da satışa sunuldu. Togg, bundan sonra sırasıyla Fransa ve İtalya'ya pazarlarına açılmayı planlıyor. Almanya'nın Avrupa'nın en büyük pazarı olduğunu söyleyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Önemli bir kilometre taşı bizim için. Türkiye'de olgunlaştıktan, Avrupa pazarlarının ihtiyaçlarını anladıktan sonra yurtdışına açılmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Almanya, Avrupa'nın en büyük pazarı. Kolay olmadığını da biliyoruz. Bizim için hiçbir şey kolay olmadı" dedi.Türkiye'nin yerli elektrikli sedan modeli Togg T10F 15 Eylül'de satışa sunuldu. Coupe silueti, fastback formu ve sportif çizgileriyle dikkat çeken T10F; 350 km'den 600 km'ye kadar menzil seçenekleri, 52,4 kWh ve 88,5 kWh batarya paketleri, RWD ve AWD motor konfigürasyonlarıyla hem şehir içi hem uzun yol kullanıcılarına hitap ediyor. 29 inç panoramik multimedya ekranı, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ve Türkçe sesli komut özelliğiyle teknoloji açısından zengin bir donanım sunuyor. Araç, Türkiye'de geçen ay 1194'lük satışla elektrikli otomobil pazarının en çok satılan ikinci aracı oldu.