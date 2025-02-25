YERLİ TEDARİKÇİYİ KÜRESEL ARENAYA ÇIKARDI

Hızlı servis ve restoran zincirlerinden biri olan McDonald's, Türkiye'de yerlileşti. Restoranlarında sunulan ürünlerin yüzde 98'ini ve ambalaj malzemelerinin yüzde 100'ünü yerel firmalardan temin eden şirket, yerli üretimi destekliyor. 2024'te toplam üretime 850 milyon dolarlık katkı sağlayan McDonald's Türkiye, cari açığın kapatılmasına 110 milyon dolarlık katkı sundu. 2025'te üretime 1 milyar dolarlık katkı sunmayı hedefleyen şirket, yerli üreticilerle birlikte büyüyor.

PATATES KONYA'DAN

Türkiye'de ilk restoranı 1986'da açtıklarını belirten McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, kuruldukları günden bugüne yerel üretimi destekleyen bir çizgide ilerlediklerini söyledi. Kanjee, "Restoranlarımızda sunulan ürünlerin yüzde 98'ini ve ambalaj malzemelerinin yüzde 100'ünü yerel firmalardan temin ediyoruz. Kırmızı etten, patatese, beyaz etten süt ve süt ürünlerine, sos, ketçap ve mayonezden kızartma yağı ve turşu ya, karton bardaktan plastik paketleme malzemelerine, kağıt paketlemeden pasta ve tatlı ürünlerine kadar her şeyi yerli üreticiden temin ediyoruz" dedi.

KÜRESELDE REKABET FIRSATI

McDonald's Türkiye'nin küresel rekabetçiliğe ve Türkiye'nin gıda sektöründe marka bilinirliğine olumlu katkı sağladığına da dikkat çeken Kanjee, "McDonald's Türkiye'nin yerli tedarikçilerinin uluslararası kalite standartlarına uyum sağlamasına ve yurt dışındaki McDonald's restoranlarına da ürün tedarik etmelerine destek olduk. Bu durum, yerli tedarikçilerimize küresel düzeyde rekabet etme olanağı sağladı" diye konuştu.

YÜZDE 98 YERLİ GİRDİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen "McDonald's Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi" araştırmasının McDonald's Türkiye'nin ülkeye ve ekonomiye sunduğu katkıyı daha net bir şekilde ortaya koyduğunu aktaran Kanjee, "TEPAV'ın gerçekleştirdiği ekonomik etki analizi McDonald's Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ekonomiye olan katkılarını ölçmemize yardımcı oldu. Şirketimizin kendi faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan etkileri, tedarik zinciri üzerinden tetiklenen dolaylı etkileri ve hane halklarının tüketim harcamaları yoluyla yaratılan etkileri net bir biçimde ortaya koydu" dedi.

Araştırmanın tedarik zincirin de yerelleşme politikasıyla elde ettiği başarıyı ortaya koyduğunun altını çizen Kanjee, "Başta gıda, tarım, perakende, idari ve destek hizmetler gibi sektörleri de göz önüne aldığımızda toplam üretim katkımız 850 milyon dolar oldu. 2025 yılında hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara yükseltmek" diye konuştu. Kanjee, yüzde 98 oranında yerli girdiyle 2023 yılında cari açığın kapanmasına 110 milyon dolarlık katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

278 MAĞAZA 8 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN

McDonald's Türkiye'nin 278 mağazaya ulaştığı bilgisini veren Kanjee, çalışan sayılarının 8 bini aştığını kaydetti. Kanjee, "Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdama sahibiz. Tedarik zinciri, ödenen ücretlerin harcanması ve çalışanlarımızın hane büyüklüğünü de dahil ettiğimizde 66 bin kişinin yaşamını üretim süreçlerimizle etkiliyoruz" dedi. 2024'te yüzde 48.9 kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerine çıktıklarını anlatan Kanjee, "Türkiye'de yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19.6 iken McDonald's Türkiye'de bu oran yüzde 40.3" diye konuştu.

ÇALIŞAN YAŞ ORTALAMASI 26.6

Araştırma, McDonald's Türkiye'nin gençlere önemli kariyer fırsatları sunduğunu da ortaya koydu. Ortalama 26.6 yaş ile genç bir çalışan profiline sahip olan şirket, işsizlik oranının yüksek olduğu genç yaş gruplarında istihdam yaratıyor. McDonald's Türkiye'nin genç istihdama katkısıyla bireysel değil, toplumsal düzeyde de ekonomik fayda yarattığını vurgulayan Mwaffak Kanjee, "Esnek çalışma saatleri ve çeşitli pozisyonlarla gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de genç yaş gruplarına yönelik istihdam fırsatlarını artmaya devam edeceğiz" dedi.