Yerli turist 555.1 milyar lira harcadı
Giriş Tarihi: 25.04.2026

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, giyecek ve hediyelik eşya ile sağlık gibi türlerde, toplamda 555,1 milyar lira harcama yapıldı. Yerli turistlerin, yurt içindeki giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, son 5 yılda toplamda 100 milyar lirayı aştı. Yurt içinde yerli turistlerin, giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, 5 yılda yaklaşık 9 katına çıktı. Aynı dönemde, ulaştırma için yapılan harcamalar da yaklaşık 340.6 milyar lirayı buldu.

