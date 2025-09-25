Yerli üretim asansör küresel arenada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde, Şubat 2021'de Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaşarak kısa sürede elde ettiği başarıları küresel pazara taşıdı. Yerli üretim gücü ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan şirket, Afrika'ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı'na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti. Yüzde 96.91 yerlilik oranına sahip yerli ve millî asansörleri ile yürüyen merdivenlerinin Afrika'ya ilk ihracatını gerçekleştiren şirket, ürün teslimatıyla birlikte montaj, servis ve bakım süreçlerini de üstlenerek Türkiye'nin yerli ve millî global asansör markasını Afrika kıtasına taşıdı.

AFET BÖLGESİNE 3.292 ASANSÖR

Kurulduğu günden bu yana geçen kısa sürede EKA, yerli üretim, yenilikçi teknoloji ve güvenlik odaklı çözümleriyle hem ulusal hem de küresel pazarda dikkat çeken bir marka haline geldi. İngiltere, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'de katıldığı fuarlarda büyük ilgi gören marka, yurt içinde de pek çok şehir ve proje tarafından tercih ediliyor. Bugüne kadar 4 bin 265 asansör üretimi, 4 bin 106 montajı ve 20 yürüyen merdiven projesini tamamlayan şirket, deprem bölgesinde de hummalı çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde bugüne kadar 3 bin 292 asansör üretti. Bunların 2 bin 193'ü sevk edildi, 1.804'ünün montajı tamamlandı.



5 MİLYAR $ İHRACAT HEDEFİ

Konya'da 70 bin metrekare alanda kurulu, 17 bin metrekare kapalı üretim tesisiyle yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşan EKA, 275 milyon TL sermaye yatırımı ve Endüstri 4.0 altyapısıyla donatılmış modern tesisleri ile dikkat çekiyor. 2021'de 47 kişiyle başlayan üretim yolculuğu, 2025 itibarıyla 350 kişilik istihdam kapasitesine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 35 ile hedeflerin üzerine çıktı. 2028 vizyonunda ulusal pazarda servis portföyünde ilk 3 firma arasına girmeyi ve yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefleyen EKA, 2033 vizyonunda ise 5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı ve en az 3 kıtada montaj faaliyetleri yürüterek dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı amaçlıyor.