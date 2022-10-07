Yerli uydu üretimi İMECE ve TÜRKSAT 6A ile taçlanıyor!

Açıklamada, 2003'te yörüngede yerini alan ilk elektro-optik yer gözlem uydusu BİLSAT'ın 3 yıl hizmet ettiği hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi:

"BİLSAT Projesi'nden kazanılan deneyimlerle 2004-2011 yıllarında Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT geliştirildi. 2011 yılında yörüngesine fırlatılan uydunun tasarım ömrü 3 sene olmasına rağmen 11 yıl boyunca görevine devam etti. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan, üretilen ve test edilen yüksek performanslı uçuş bilgisayarı, X-bant verici ve gerçek zamanlı görüntü işleme ekipmanlarıyla yer istasyonu yazılımları RASAT Projesi'nde başarılı şekilde kullanılarak uzay tarihçesi kazanıldı. Böylelikle TÜBİTAK UZAY sadece sistem seviyesinde değil, alt sistemler kapsamında da yetkinliğini ortaya koyarak, Türkiye'de uzay alanında Teknoloji Hazırlık Seviyesi 9'a ulaşan tek kurum haline geldi. RASAT uydusu ile fırlatılmasının 11'inci yılı olan 2022'de irtibat kesildi."

HEM İMECE HEM TÜRKSAT 6A, 2023'TE FIRLATILACAK

RASAT uydusu ile edinilen tecrübeyle GÖKTÜRK-2 Projesi'nin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, GÖKTÜRK-2'nin aktif olarak yörüngede görevine devam ettiği bildirildi.