Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım
Giriş Tarihi: 1.07.2026

Yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım

Yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım
  • ABONE OL
TÜRK Telekom, 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli ve milli akıllı telefonu sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını hatırlatarak, "Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız" dedi. Başçeri ise, "Bir üniversite adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilişim adası olması yönünde atılacak adımlara Türk Telekom'un sağlayacağı katkı stratejik önem taşımaktadır" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA