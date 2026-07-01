Yerli ve milli akıllı telefon için geri sayım

TÜRK Telekom, 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik önceliklerini değerlendirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli ve milli akıllı telefonu sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını hatırlatarak, "Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız" dedi. Başçeri ise, "Bir üniversite adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilişim adası olması yönünde atılacak adımlara Türk Telekom'un sağlayacağı katkı stratejik önem taşımaktadır" diye konuştu.

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