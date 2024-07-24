Yerli ve milli çip üretilecek

TÜBİTAK'ın 61'inci kuruluş yıl dönümü programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki dönemde temeli atılacak olan yeni çip üretim tesisinin müjdesini verdi. Kacır, "Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz. Temelini önümüzdeki dönemde atacağımız yeni çip üretim tesisimizle çip tasarım ve üretiminde, önce 110 nanometre, ardından da 65 nanometre teknolojisine geçiş yapacağız. Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz" açıklamalarında bulundu. Kacır, "Sanayide Ar-Ge desteği kapsamında son 1 yılda 3 bin 654 projeye 4.2 milyar lira destek verdik. Akademi ve kamu Ar-Ge desteği kapsamında son 1 yılda 6 bin 231 projeye 6 milyar lira destek sağladık" bilgisini paylaştı.