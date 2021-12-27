Yerli ve milli Türk firması MetropolCard, yüzde 50 büyümeyi hedefliyor

Yemek kartı sektöründe yüzde 100 yerli ve milli Türk firması olarak kurulan MetropolCard şirketlere, çalışanları ve üye kuruluşlarına yaşamı kolaylaştırmak adına yenilikçi çözümler sunuyor.

Yabancı markaların domino ettiği bu pazarda şirket 81 ilin 975 ilçesinde faaliyet gösteriyor. 1 milyondan fazla kullanıcı hizmet veren kart, 35 bini aşkın üye iş yeri, restoran ve markette kullanılıyor.

2000'li yılların başından beri büyüme ivmesi yakalayan ve dijital çağa ayak uydurma yarışına giren sektöre MetropolCard kullanıcılarına sunduğu butik çözümler ile sorunsuz hizmet anlayışı sağlıyor. Kart ilk online çalışan ön ödemeli sistemlerde şirketlerin maaş dışı personel ödeneklerini ve farklı harcama bütçelerini tek bir kart üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

GİFTPAY İLE VERGİ AVANTAJINDAN İSTİFADE EDİYOR

Sektörde rekabet etmek için ar-ge ve inovasyon yatırımlarını hızlandıra MetropolCard kullanıcılarına kalpleri yanında değilken bile telefon numarası ile ödeme imkanı sünüyor

Yakın zamanda sektörde bir ilk olan kimlik kartı ile ödeme sistemini hayata geçiren MetropolCard, bu hamle ile birlikte kullanıcılarına yeni bir ödeme olanağı sağlıyor. Telefon numarası, kimlik kartı ve karekod ile ödeme kolaylığı sunan MetropolCard, bir çok ülkede geçerli olmayan bu özellik ile ülkemizi farklı ülkelerde temsil etmeyi hedefliyor.

Bir başka ilk de kredi kartıyla yükleme yapabilme özelliği… Müşteri ihtiyaç duyduğu anda kartında para yüklemesi yapabiliyor. Kart, yükleme yapanlara market alışverişleri için yüzde 5 mağaza alışveriş için yüzde 15 gibi ilk bakiye yükleme anında hediye ediyor.

MetropolCard, tatil satın alırken, seyahat sigortası yaparken, araç kiralarken, tatil beldesi nde iken kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şirket; çalışanlar için yardım, pirim, teşvik ödemeleri hizmeti olan giftpay ile gıda, giyim, kırtasiye gibi birçok noktada kullanılıyor.

KOMİSYON YÜKÜNÜ İNDİRİYOR

MetropolCard, yemek kartı sektörüne farklılık getirerek iş yerlerini katkı sağlıyor. Sektörde yüzde 12 ile yüzde 15 arası olan komisyon oranları, MetropolCard'ın çalışmalarıyla üye işyerlerine avantaj sağlamak amacıyla yüzde 6'ya düştü. Yerli ve milli duygularım, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösteren şirket erken yaptığı ödemeler ile restoranları büyük bir nefes oldu.

Yeni yılın yemek kartı sektöründeki paydaşları olumlu yansıyacağını beklediklerini söyleyen MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım; "2022 yılında olumsuzlukları geride bırakacağınız ve tüm güzelliklere erişeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Bu yılın yemek kartı sektörü ve bizim içinde büyüme yılı olacağını düşünüyorum. Zira Gelir Vergisi Kanu'nda yer alan istisna ve hatta teşvik olarak nitelendirebileceğimiz yemek yardımı tutarının da asgari ücret artışı oranında yapılmasının tüm çalışanları mutlu edeceğini ve 2022'ye mutla bakmalarını sağlayacağını düşünüyorum.

Şirketlere, çalışanlara ve kuruluşlarımıza sunduğumuz teknolojik çözümler, sektöre getirdiğimiz ilklerle ülkemizin yerli ve milli Türk firması olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üye iş yeri hedefini tamamlayan şirketimiz, bireysel müşterilere sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle pazarda büyümeyi hedefliyor. Ar-ge ve dijital altyapımızda yaptığımız yatırımlar ile sektöre yön veriyoruz. Bu yeniliklerle sektördeki payımızı arttırmaya devam ediyoruz. MetropolCard olarak 2022'de yüzde 50 oranında büyümeyi hedefliyoruz" dedi.