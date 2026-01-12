Yerli yatırımcının hisse varlığı 2025’te 4,8 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), TCMB ve MKK verilerinden derlediği 2025 "Finansal Piyasa Özet Verileri" raporunu yayımladı.

Verilere göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2024'teki 3 trilyon 606 milyar liradan, 2025 sonunda %32,1 artışla 4 trilyon 762 milyar liraya çıktı. Böylece yıllık %30,9'luk enflasyonun bir miktar üzerinde büyüme kaydedildi. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları ise 2025'te %28,6 artarak 2 trilyon 710 milyar liraya ulaştı.

Toplam 7 trilyon 471 milyar liralık pay senedi portföyünün %63,7'si yerli, %36,3'ü yabancı yatırımcıların elinde bulunuyor.

YERLİ YATIRIMCILARIN TOPLAM FİNANSAL VARLIKLARINDA HIZLI ARTIŞ

Yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2025'te %48 büyüyerek 44 trilyon 215 milyar liraya yükseldi.

Özel sektör eurobondları %92, kamu eurobondları %29 arttı.

TL mevduatları 15,6 trilyon liraya çıkarak yıllık bazda %34 büyüdü.

DTH'ları ise sınırlı bir artışla 5,8 trilyon liraya ulaştı.

Devlet iç borçlanma senedi varlıkları %68 yükselerek 9,3 trilyon lirayı aştı.

Sermaye piyasası araçlarının yerli yatırımcıların toplam varlıkları içindeki payı 1,5 puan artarak %43,2'ye yükseldi.

YABANCI YATIRIMCI VARLIKLARI 5 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 2025'te %30 artarak 5 trilyon 53 milyar liraya çıktı.

Yabancıların DTH varlıkları %42, TL mevduatları ise %8 arttı.

En dikkat çekici büyüme, %183 artışla kıymetli maden depo hesaplarında görüldü.

Özel sektör borçlanma araçları %109, DİBS varlıkları ise %24 büyüdü.

FON YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Borsa İstanbul'da bakiyeli yatırımcı sayısı 2024 sonunda 6 milyon 840 binden 6 milyon 503 bine gerilerken, yatırım fonu yatırımcı sayısı 5 milyon 413 binden 5 milyon 669 bine yükseldi.