Yeşil devrim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi Türkiye'ye yayıldı. Proje kapsamında, bugüne kadar 105 bin kurum ve kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu. 2017'den bu yana 16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 22.4'ü buldu. 2023'te bu oranın yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.2002'de 145 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verildi. Bugün atık su arıtma tesisi sayısı 1.170'e, hizmet verilen nüfus da yüzde 89'a ulaştırıldı. Katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 15'ten 90'a çıkarıldı. Bu kapsamda 1.194 belediyede 65.3 milyon vatandaşa hizmet verildi. Hiçbir limanda atık kabul tesisi yok iken bugün 322 adet limanda ve 46 adet atık alma gemisi ile gemilere, atık alım hizmeti sağlandı. 2002'de ülkemizde 127 adet mavi bayraklı plaj varken, 2021 yılı itibarı ile ülkemizdeki mavi bayraklı plaj sayısı 519'a yükseltildi.2002'DEN bu yana 6 milyara yakın fidan toprakla buluşturulurken, ormanlık alan 2 milyon hektardan fazla artırıldı. Böylece Türkiye iklim krizine rağmen orman varlığını artırabilen nadir ülkeler arasında yer aldı. "Sıfır Atık Mavi Hareketi" ve deniz çöpleri il eylem planlarının uygulanması ile birlikte, toplam 86.604 ton deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi. 81 ilde 397 adet millet bahçesi projesi hazırlandı ve 101 tanesi hizmete sunuldu.