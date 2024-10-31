Yıl sonu hedefi 61 milyona çıktı

Türk turizm sektörü rekorlara doymuyor. Bu yıl yoğun sezon olan temmuz- ağustos aylarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları'na rağmen turizm sektörü üçüncü çeyrekte de turist sayısını artırmayı başardı. Yılın üçüncü çeyrek verileri ve 9 aylık ziyaretçi sayılarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni rekorları da duyurdu. Buna göre 9 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 8.74 artışla 49 milyon 181 bin oldu. Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefi belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, yakalanan başarılı ivmenin ardından hedef yükseltti. Yılın ilk 9 ayında yeni rekorlara imza atan bakanlık, yılsonu ziyaretçi hedefini de 61 milyon olarak yukarı yönlü revize etti.Turizmdeki 9 aylık rakamları açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2017'in ilk 9 ayında 30 milyon 518 bin olarak devraldıkları Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 2019'da 41 milyon 565 bin, 2023'te 45 milyon 230 bin, 2024'te ise 49 milyon 181 bin olduğunu söyledi. Turizmde 2018 itibarıyla yeni bir strateji izlendiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bu strateji değişikliğinin iki önemli konusu vardı. Bir tanesi 'artık sadece nicelikte değil, nitelikte de ölçeklendirerek projelerimizi geliştireceğiz' dedik. Hem ziyaretçi sayılarını artıracağız hem de kişi başı gecelik harcama tutarlarını yukarı doğru çekeceğiz" dedi. İkinci önemli strateji değişikliğinin de Türkiye'yi jeopolitik konumu sebebiyle karşı karşıya kaldığı krizlere bağışık hale getirmek olduğuna işaret eden Ersoy, "Şu anda geldiğimiz nokta, önümüze gelen veriler de gösteriyor ki stratejiyi sektörümüzle devlet olarak el ele vererek başarıyla uyguluyoruz. Bütün bu gelişmeler ışığında yılsonu ziyaretçi hedefimizi 60 milyondan 61 milyona çıkararak, yukarı yönlü revize ediyoruz" diye konuştu.Turist sayısındaki artışa paralel kişi başı gecelik harcamaların da arttığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Yeni stratejiden önce yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamaları 2017'nin ilk 9 ayında 83 dolar iken, 2019'da 87 dolar, 2023'te 101 dolar, 2024'te ise 107 dolara yükseldi. Yani 2018 itibarıyla nitelikli ziyaretçi hedefimize uygun olarak kişi başı gecelik harcama gelirinizi arttırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı. Turizm gelirlerinin 2017'de 24.6 milyar dolar, 2019'da 33.8, 2023'te 44, 2024'ün ilk 9 ayında ise 46.9 milyar dolar olduğunu ifade eden Ersoy, "Üçüncü çeyrekte 23.2 milyar dolar gelir elde ettik. Bu bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, ortalama kalış süresinin 9 ayda 10.6 gece olduğunu belirterek, yılsonunun da benzer oranla kapanacağını kaydetti.Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci projelerine ilişkin de bilgiler vererek, "Ağustos 2024'te Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgeleri geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür-Sanat Projesiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık" dedi. Haydarpaşa Garı kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapıların aslına uygun restore edileceğini anlatan Bakan Ersoy, demir yolu taşımacılık faaliyetlerinin de süreceğini kaydetti. Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından atıl olan tescilli yapıların Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi kültür sanat alanlarında kullanılacağını dile getiren Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali'yle Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek" diye konuştu.Türkiye Otelciler Birliği de (TÜROB) otel doluluklarını açıkladı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'da eylül ayında dolulukların yüzde 82 olduğunu belirterek, "Eylül 2023'te bu oran yüzde 79 olmuştu. Ocak- Eylül 2024 döneminde ise yüzde 65.7 doluluğa ulaştık. Ortalama gecelik konaklama ücreti ise 101.1 euro olarak kaydedildi" dedi.Hem Turizm Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Uzak Ülkeler stratejisi de meyve vermeye devam ediyor. Yılın ilk 9 ayındaki verilere göre ziyaretçi sayısındaki en büyük artış yüzde 83.5 ile Çin ve yüzde 81.3 ile Japonya'da yaşandı. Bu dönemde Çin'den 311 bin, Japonya'dan ise 98 bin ziyaretçi geldi. Ayrıca 2023'ün aynı dönemine göre ABD'den yüzde 10.3 artışla 1.1 milyon kişi geldi. Yüzde 5.95 artışla 5 milyon 473 bin ziyaretçi gönderen Rusya ise yine en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, bunu 5 milyon 157 binle Almanya, 3 milyon 679 binle İngiltere takip etti. .