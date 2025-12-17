Yılbaşı kampanyaları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını mercek altına aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl sonu alışverişlerinde tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekildi. Bakanlıkça mercek altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılmasını önerildi.

TAKLİT SİTELERE DİKKAT

"Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği bildirilen açıklamada, "Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı" denildi.





KAMPANYANIN KAPSAMI AÇIKÇA BELİRTİLMELİ

Açıklamada, tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresinden başvuru yapabileceği hatırlatılarak, satıcı ve sağlayıcılara dair şu uyarılarda bulunuldu: "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli. Anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algsıı yaratacak ifadelerden kaçınılmalı."



KAFE VE RESTORANLAR DA RADARDA

Ticaret Bakanlığı ekipleri yılbaşı öncesi İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'de kafe ve restoranlara "Haksız ve Fahiş Fiyat" denetimi yaptı. Denetimlerde yönetmeliklere uygun davranmayan işletmeler idari para cezası uygulandı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "2025'te 26 bin 203 restoran, kafe işletmelerini denetledik,18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. 57 milyon 548 bin 382 TL idari yaptrıım uyguladık" dedi.