Yılbaşı öncesinde sadakat kartlara dikkat

Tüketici dernekleri, 31 Aralık itibarıyla sadakat kartlarında biriken para puanların bir kısmının geçerliliğini yitireceğini belirterek, tüketicileri yıl sonu gelmeden puanlarını kullanmaları konusunda uyardı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılabilen kartlarda ödül veya indirim sağlanarak tüketici için cazip hale getirildiğini söyledi. Güllü, "Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanları yıl sonunda sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırıcı uygulamalarını bilmeyen tüketiciler mağdur olmaktadır. Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında kullanmalı" diye konuştu.