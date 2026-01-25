Yılda 9 milyon tonluk üretim yapılıyor

Türkiye, tarımsal üretimde modernleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuyla örtüaltı yetiştiriciliğinde büyüyor. Taze sebze ve meyve üretiminde stratejik öneme sahip modern üretim sistemlerinden olan seracılık, son 22 yılda 540 bin dekarlık alandan 776 bin dekara çıktı. Türkiye'nin örtüaltı üretiminin yüzde 93'ü, 10 stratejik ilde gerçekleştiriliyor. Antalya, 316 bin dekarı aşan üretim alanıyla sektörün lideri iken Mersin ve Adana ise seracılıkta ikinci sırayı paylaşıyor. Yıllık 9 milyon tonu bulan üretimin 8 milyon tonu sebzelerden oluşurken yaklaşık 1 milyon ton meyve üretimi yapılıyor. Örtüaltı tarım dış ticaret dengesine de büyük katkı sunuyor. Türkiye'nin dünya pazarlarına sunduğu domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak ihracatının yaklaşık yüzde 85'i bu tesislerde yetiştiriliyor.Sektörün en kritik kırılma noktası 2019'da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde Yeni Ekonomi Programı kapsamında hazırlanan "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketiyle Tarım Kredi Sera A.Ş.'nin kurulması oldu. Gıda enflasyonuyla mücadele ve taze meyve-sebze pazarında dengeleyici bir unsur olması amacıyla kurulan şirket, ilk etapta 2 bin hektar arazi tahsisi ve orta vadede 5 bin hektar üretim alanı hedefiyle yola çıkarak yaklaşık 25 bin kişiye istihdam kapısı açtı. Öte yandan Ziraat Bankası'ndan kullandırılan seracılık finansman kredisine o dönem 6 bin 905 üretici başvurdu ve 1.7 milyar liralık kredi kullandırıldı. 2020'de 2.3 milyar lira seviyesinde olan seracılık kredileri, sağlanan faiz sübvansiyonları ve yatırım teşvikleriyle 2024'te 7 kat artarak 18 milyar liraya ulaştı. Modern seracılık ve mekanizasyon yatırımlarında yüzde 75'e varan, jeotermal enerji kullanımında ise yüzde 100'ü bulan faiz indirimleri, teknolojik dönüşümün en büyük yakıtı oldu. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile yeni sera yapımı ve mevcut tesislerin modernizasyonu için verilen yüzde 50 hibe desteği de sektörün canlanmasını destekledi.