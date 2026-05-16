Yıldırım ilk görevi için Karadeniz’de

Enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. İlk olarak Türkali-16 Kuyusunda görev yapacak olan Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı da 5'e çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, geçtiğimiz yıl 4 Aralık'ta Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin 'Yıldırım' olarak belirlendiğini açıkladı. Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşan gemi, burada Ay-Yıldız ile bezendi. Karadeniz'de görev yapacak olan Yıldırım 21 Ocak'ta Filyos Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. Sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım'ın Filyos'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi.

TÜM TESTLER TAMAM

Kule montajının ardından da Yıldırım'ın sondaj, gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi, operasyonlara hazır hale getirildi. Test süreçleri tamamlanan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Yıldırım, ilk görevini Türkali-16 Kuyusunda icra edecek. 20 Mayıs'ta operasyona başlayacak olan gemi, söz konusu lokasyonda kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

KARADENİZ'DE 5 GEMİ

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı da 5'e çıktı. Böylece Türkiye Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan Yıldırım, ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.