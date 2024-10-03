Yıldız Holding, New York’taki Birleşmiş Milletler etkinliğinde fırsat eşitliğine çağrı yaptı

Yıldız Holding'in kapsayıcılık ve fırsat eşitliği odağındaki çalışmaları, Birleşmiş Milletler çatısı altında özel sektör ve kanaat önderlerini bir araya getiren dünyanın en büyük sürdürülebilirlik oluşumu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Liderler Zirvesi'nde (UN Global Compact Leader's Summit) örnek gösterildi. 24 Eylül'de New York'da düzenlenen zirvede, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasında yer alan Yıldız Holding'i Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş temsil etti. Yıldız Holding'in fırsat eşitliği temelli ilham veren çalışmalarının katılımcılarla paylaşıldığı etkinlikte, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) kapsamında belirlenen 2030 hedefleri için iş dünyasının katkısı da masaya yatırıldı.

Liderler Zirvesi kapsamındaki "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni Tasarlamak: Eşitlik Hedeflerine Ulaşmak için Pratik Araçlar" panelinde konuşan Mutuş, "Yıldız Holding Kadın Platformu, fırsat eşitliği temelinde yürüttüğü çalışmalarıyla iş dünyasında dönüştürücü bir rol model oldu. Bu toplantıda da, kadınlara ekonomik ve sosyal alanda yeni kapılar açan, onlar için ekonomik değer yaratan bu dönüşümün lideri olarak bulunuyoruz. Çabalarımızın küresel ölçekte takdir görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi.