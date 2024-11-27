Yıldız Holding yatırımcı ve analistlerle bir araya geldi

ŞEFFAF İLETİŞİMİ PEKİŞTİREN BU BULUŞMAYI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen buluşmanın, Holding ve şirketlerinin performanslarının yatırım camiasından değerli paydaşlara şeffaf bir şekilde aktarıldığı son derece önemli bir platform olduğunun altını çizen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik şunları söyledi: "Yıldız Holding, odaklanma stratejisiyle büyümesini sürdürürken, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Holding ve hissedarları olduğumuz halka açık şirketlerimiz, bugün ortaya koydukları iş sonuçları ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle sektörlerinin önemli oyuncularındandır. Şirketlerimizin performansını ve 2024 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçlarımızı, toplantımıza katılan analist ve yatırımcılarla karşılıklı diyalog ortamında paylaşma fırsatını bulduk. Kurumsal yönetişim kapsamında şeffaf iletişimi pekiştiren ve paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliğine olumlu katkısı bulunan bu buluşmayı çok önemli buluyorum."