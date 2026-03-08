Yıldız Holding’in kadın çalışan oranı yüzde 52’ye yükseldi
Yıldız Holding, "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımı, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı iş stratejisinin merkezine koyan uygulamalarıyla değer zincirinde kalıcı etki sağlamaya devam ediyor. Yıldız Holding Kadın Platformu ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen buluşmada Holding'in fırsat eşitliği odaklı performansı ve bu yönde attığı somut adımlar paylaşıldı.
Fırsat eşitliğinin Yıldız Holding için bir "niyet" değil, ölçülebilir sonuçları olan bir kurumsal gerçeklik olduğunun altını çizen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Yıldız Holding'de yaptığımız her işin merkezinde, 82 yıl önce temelleri atılan 'Mutlu Et, Mutlu Ol' yaklaşımımız var. Bugün fırsat eşitliği alanında yaptığımız çalışmalar da bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri. Çalışma arkadaşlarımızdan tedarikçilerimize, girişimcilerden çiftçilere uzanan geniş bir ekosisteme dokunuyoruz. Bu büyük değer zincirinin sürdürülebilir ve güçlü kalabilmesinin ancak herkes için adil fırsatlar sunmakla mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.
Yıldız Holding Kadın Platformu'nun bu bakış açısıyla yola çıktığını aktaran Tütüncü, "2021'de kurulan bu platform, bugün artık sadece bir iç inisiyatif değil söylemden iş ortamına ve tüm değer zincirimize uzanan, güçlü ve etkisi kanıtlanmış bir dönüşüm programı. Platformun çalışmalarını ve hayata geçirdiği projeleri ekosistemimizde kalıcı etki yaratacak stratejik bir katkı olarak görüyor, çok önemsiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.
EN FAZLA TERFİYİ ALDILAR
Şirketin kadın çalışanlarla ilgili 5 yıllık yolculuğunu anlatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın çalışan oranımızı yüzde 30'dan 2025'te yüzde 52'ye taşıdık. 2025'te terfi alan çalışanlarımız içinde kadınların oranı yüzde 65'e yükseldi. Fabrika ve mağazalarımızda görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın oranı yüzde 54'e ulaştı."
