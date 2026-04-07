Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Excalibur’a Yılın E-Spor ve Oyun Dünyası Lideri ödülü

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen Yıldız İş Dünyası Ödülleri sahiplerini buldu. Gençlerin oylarıyla iş dünyasının önde gelen marka ve liderlerinin ödüllendirildiği organizasyonda Excalibur, "Yılın E-Spor ve Oyun Dünyası Lideri" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

"GENÇLERİN İLHAM VEREN ENERJİSİYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları söyledi: "Casper'ın temellerinin atıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden bu ödülü almak bizler için büyük bir gurur. Doğrudan yeni neslin oylarıyla gelen bu başarı, yüksek performans odaklı yaklaşımımızın gençler tarafından benimsendiğini gösteriyor. E-spor ve oyun ekosisteminde kullanıcı deneyimini sürekli yukarı taşırken, gençlerin üretkenliğini ve rekabet gücünü desteklemeyi sürdürüyoruz. İleri teknolojileri ürün geliştirme süreçlerimize entegre ederken, oyun ekosistemini desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

ÖDÜL SAHİPLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OYLARIYLA BELİRLENDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen Yıldız İş Dünyası Ödülleri kapsamında yılın öne çıkan marka ve liderleri, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama süreci sonucunda belirlendi. Teknolojiden e-ticarete, sürdürülebilirlikten hızlı tüketime kadar farklı sektörleri kapsayan çok sayıda kategoride verilen ödüller, gençlerin iş dünyasına yönelik algı ve beklentilerini yansıtması açısından dikkat çekiyor.

