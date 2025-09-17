Yılın ilk 8 ayında 32 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 45 ilde ihracat artışı kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti. 32 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İHRACATTA İLK 5'TE YER ALAN İLLER

2025 yılı Ağustos ayında ihracatta ilk 5'te yer alan iller; ⁠İstanbul (4 milyar 852 milyon dolar), ⁠Kocaeli (2 milyar 568 milyon dolar), ⁠İzmir (1 milyar 966 milyon dolar), ⁠Bursa (1 milyar 414 milyon dolar) ve⁠ ⁠Tekirdağ (1 milyar 150 milyon dolar) olurken, ikinci 5'te yer alan iller ise Ankara, Gaziantep, Mersin, Manisa ve Çorum oldu. Ağustos ayında ihracatta en fazla artış gösteren iller; ⁠Bursa (119 milyon dolar), ⁠Ankara (111 milyon dolar), ⁠Antalya (71 milyon dolar), ⁠İzmir (68 milyon dolar) ve ⁠İstanbul (45 milyon dolar) olarak gerçekleşti.