Yıllık enflasyon beş ay sonra yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubatta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 2.96 arttı. Ocakta yüzde 30.65 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 31.53'e çıktı. 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyonda Eylül 2025'ten bu yana da ilk kez artış yaşandı. Yılın ilk iki ayında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 7.95 oldu.

EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36.44, ulaştırmada yüzde 28.86 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42.33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9.07, ulaştırmada 4.63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.24 yüzde puan oldu. Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda, yüzde 5.31 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 8.02 ile sigorta ve finansal hizmetler olduğu tespit edildi. Şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55.78 ile eğitim grubunda oldu. Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 6.79 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon şubatta yüzde 1.53 artarken, yıllık artış yüzde 29.46 oldu.

KİRA ARTIŞI %33.39

Şubat ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 33.39 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve iş yerilerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 33.98 olarak gerçekleşmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

%7.95 ZAM KESİNLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alıyor. Zam oranında 6 aylık enflasyon rakamı dikkate alınıyor. Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7.95 zamma hak kazandı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 12.19 zam almıştı. Taban aylık ödemesi yani en düşük maaşı alan emeklilere ödenen geçen para da yüzde 18.48 oranında artırılarak 20 bin lira yapıldı. TÜİK'in açıklayacağı mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verinin açıklanmasıyla zam oranı netlik kazanacak.



MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra; sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Temel mal enflasyonu yüzde 16.6'ya geriledi. Hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz" diye konuştu.