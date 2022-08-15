Yozgat Havalimanı’nda altyapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı

YÜKSEK HIZLI TREN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksek hızlı tren (YHT) çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Başer, şunları söyledi:

"Elmadağ'daki teknik sebeplerden dolayı gecikmiş olan hızlı tren yolumuz da bu sene sonuna doğru veya 2023'ün ilk çeyreğinde havalimanıyla eş zamanlı hizmete açılacak. İnanıyorum ki 2023'te dünyada, Türkiye yatırımcı için nasıl güvenli bir liman olacaksa 2023 yılından itibaren Yozgat da hava yolu, hızlı treni ve bölünmüş yollarıyla yatırımcının cazibe noktalarından biri olacak. Bu hizmetlerin Yozgat'a ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetlerin gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Havalimanı inşaatında çalışan işçilerden Ekrem Ünal da bu önemli yatırımda çok sayıda kişinin çalıştığını belirterek, kente kazandırılacak havalimanının kendileri için aynı zamanda iş kapısı olduğunu vurguladı.

Davut Yozgatlı da, "İnşaat başladığından bu yana buranın ekmeğini yiyoruz. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.