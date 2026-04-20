Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:18

YSK açıkladı: 6 beldede ara seçim gerçekleştirilecek

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, 7 Haziran Pazar günü ara seçim gerçekleştirilecek. Seçim öncesinde, 41 siyasi partinin oy pusulasındaki sıralaması ise kura ile belirlenecek.

YSK açıkladı: 6 beldede ara seçim gerçekleştirilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında aldığı kararla, söz konusu yerleşimlerde ara seçime gidilmesine hükmetti.

HANGİ BELDELERDE OY KULLANILACAK?

Karara göre seçmenler; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'de Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde sandık başına gidecek.

BELEDİYE YÖNETİMLERİ BELİRLENECEK

Yapılacak seçimlerin ardından 6 beldede belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri belirlenecek.

OY PUSULASI İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Öte yandan, seçime katılma hakkı bulunan 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla YSK tarafından yarın kura çekimi yapılacak.

YSK açıkladı: 6 beldede ara seçim gerçekleştirilecek
