Haberler Ekonomi Haberleri Yuan, son 3 yılın zirvesine çıktı
Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:08 Son Güncelleme: 25.05.2026 09:09

Çin yuanı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerin piyasalarda risk iştahını artırması sonrası döviz piyasalarındaki hareketlilikle son 3 yılın zirvesine çıktı.

Orta Doğu'da diplomatik temasların olumlu sonuçlar vermesi ve dolar endeksinin zayıflamasıyla Çin yuanı dolar karşısından değer kazandı.

ŞUBAT 2023'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

Yuan Şubat 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıkarak dolar karşısında yaklaşık 6,78 seviyesine yükseldi. Bu artış Şubat 2023'ten beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.

ÇİN VERİLERİ YAVAŞLAMAYA İŞARET ETTİ

ABD'den gelen haber akışında Washington ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir anlaşmaya yaklaştığı ifadeleri yer aldı. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, geçtiğimiz hafta içinde Başkan Donald Trump ve Vladimir Putin'i ağırladı. Çin iç piyasasında ise sanayi üretiminde ve perakende satışlarda yavaşlama gözleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ORTA DOĞU #DONALD TRUMP #VLADİMİR PUTİN #WASHİNGTON #HÜRMÜZ BOĞAZI

