Yuan, son 3 yılın zirvesine çıktı

Orta Doğu'da diplomatik temasların olumlu sonuçlar vermesi ve dolar endeksinin zayıflamasıyla Çin yuanı dolar karşısından değer kazandı.

Yuan Şubat 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıkarak dolar karşısında yaklaşık 6,78 seviyesine yükseldi. Bu artış Şubat 2023'ten beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.

ABD'den gelen haber akışında Washington ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir anlaşmaya yaklaştığı ifadeleri yer aldı. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, geçtiğimiz hafta içinde Başkan Donald Trump ve Vladimir Putin'i ağırladı. Çin iç piyasasında ise sanayi üretiminde ve perakende satışlarda yavaşlama gözleniyor.

