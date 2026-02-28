Yüksek hızlı şarj altyapısında büyük sıçrama! Elektrikli araçlar için istasyonu sayısı 16.650’ye ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı bir yılda yaklaşık üç kat artarak 16 bin 650'ye ulaştı. Altyapı yatırımları 81 il genelinde teşviklerle destekleniyor.
81 İLDE 1053 YENİ İSTASYON
Bakanlığın 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenilen bilgilere göre, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen görev doğrultusunda, mobilite alanında ekonomik etkisi yüksek yatırımlar destek kapsamına alındı ve elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulumu yönetmeliğe eklendi.
Bu değişikliğin ardından Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı – Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı başvuruya açıldı. Program kapsamında 81 ilde 1053 hızlı şarj istasyonu kuruldu.
İKİNCİ ÇAĞRI İLE ÜLKE GENELİNDE EŞİT ERİŞİM HEDEFİ
İlk çağrının şarj ekosistemine katkısı üzerine destek programı ikinci kez devreye alındı. Amaç, mevcut altyapıyı güçlendirmek, ülke genelinde eşit erişimi sağlamak ve eksik ya da yetersiz kalan bölgelerde tamamlayıcı şarj altyapısı kurmak olarak belirlendi. Program, il ve ilçe bazında tespit edilen ihtiyaçlara göre kurgulandı.
Verilen teşviklerle 2024'te 5 bin 175 olan yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık üç katına çıkarak 16 bin 650'ye yükseldi.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI
Öte yandan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'te otomobil satışları yüzde 10,62 artışla 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 yükselişle 283 bin 904 oldu.
Aynı dönemde Türkiye'de tam elektrikli otomobil satışları 189 bin 868 olarak kaydedildi. Benzinli jeneratörle bataryası şarj edilen ve sürüşü elektrik motoruyla sağlayan "uzatılmış menzil" sistemli araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satışları 191 bin 960'a yükseldi ve pazar payı yüzde 17,7 seviyesine ulaştı.
Bakanlığın teşvikleriyle hızlanan altyapı yatırımlarının, elektrikli araç satışlarındaki artışı desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.