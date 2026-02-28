Yüksek hızlı şarj altyapısında büyük sıçrama! Elektrikli araçlar için istasyonu sayısı 16.650’ye ulaştı

İKİNCİ ÇAĞRI İLE ÜLKE GENELİNDE EŞİT ERİŞİM HEDEFİ

İlk çağrının şarj ekosistemine katkısı üzerine destek programı ikinci kez devreye alındı. Amaç, mevcut altyapıyı güçlendirmek, ülke genelinde eşit erişimi sağlamak ve eksik ya da yetersiz kalan bölgelerde tamamlayıcı şarj altyapısı kurmak olarak belirlendi. Program, il ve ilçe bazında tespit edilen ihtiyaçlara göre kurgulandı.

Verilen teşviklerle 2024'te 5 bin 175 olan yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık üç katına çıkarak 16 bin 650'ye yükseldi.