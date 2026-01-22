Yükselen ABD stokları bakır piyasasında yön arayışını artırdı

Piyasalarda öne çıkan başlıca gelişme, ABD Comex bakır stoklarının 20 Ocak itibarıyla 503 bin 400 metrik tona yükselerek 500 bin ton eşiğini aşması ve tarihi bir seviyeye ulaşması oldu. Bu artış, bakır fiyatlarının farklı borsalarda sınırlı yükselişler göstermesine rağmen genel görünümde baskı altında kalmasına yol açtı.

Bu çerçevede, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakırın tonu yüzde 0,14 artışla 12.828,50 dolara yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır fiyatı yüzde 0,07 artışla 100.490 yuan seviyesine çıktı. Ancak yükselen stoklar, fiyatların güçlü bir ivme kazanmasını engelledi.

LME depolarında, özellikle New Orleans'taki envanter artışı kısa vadede piyasa üzerindeki baskıyı hafifletirken, maden üretimindeki kesintiler ve gümrük tarifelerinin ithalat akışlarını etkilemesi arz tarafındaki belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Öte yandan, diğer baz metallerde SHFE cephesinde alüminyum yüzde 0,08, çinko yüzde 0,25, nikel yüzde 0,38 ve kalay yüzde 1,29 oranında değer kazandı. LME tarafında ise alüminyum yüzde 0,16, çinko yüzde 0,38 ve kurşun yüzde 0,10 yükselirken; nikel yüzde 0,28, kalay ise yüzde 0,42 geriledi.