Yumaklı’dan çiftçiye 39 yeni tarla bitkisi müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitüler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılı itibarıyla 17 farklı türde 39 yeni tarla bitkisi çeşidinin resmen tescil edildiğini açıkladı. TAGEM tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yumaklı, bakanlık olarak tarım politikalarında tohumculuğa ve AR-GE çalışmalarına özel bir önem verdiklerini belirtti. Yumaklı, çiftçilere en kaliteli üretim materyalini ulaştırmayı ve tüketicilere güvenli gıda arzı sağlamayı öncelikli hedef olarak gördüklerini vurguladı. Tohum geliştirme süreçlerinin yoğun emek, bilgi ve tecrübe gerektirdiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, stratejik gıda arzı güvenliği için hayati önem taşıyan bu çalışmalara dair "Bir çeşidin tescil edilmesi, klasik ıslah yöntemleriyle yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında sürebilmektedir. Bu çeşitlerin tamamı, uzun yıllara yayılan çalışmaların ve sabırla yürütülen ıslah süreçlerinin bir sonucu olarak ülkemiz tarımına kazandırılmıştır" dedi.

2026 YILI TESCİLLİ TÜRLERİ

2026 yılında TAGEM tarafından tescil edilerek 15 adet ayçiçeği, 5 adet ekmeklik buğday, ikişer adet haşhaş, nohut, pamuk ve yer fıstığı ile birer adet Anason, Arpa, Aspir, Aydın salebi, Çeltik, Korunga, Makarnalık buğday, Muğla salebi, Patates, Soya, Tütün olmak üzere toplam 39 yeni çeşit milli tarıma kazandırıldı. Bu yıl tescil edilen çeşitler arasında en dikkat çekenlerden biri, 16 yıllık bir emeğin ürünü olan "Terzioğlu" adlı korunga çeşidi oldu. Doğu Anadolu'nun doğal meralarından toplanan 1400 genotip arasından seçilerek ıslah edilen "Terzioğlu", Türkiye'nin ilk mera tipi baklagil yem bitkisi olma özelliğini taşıyor. Bu yeni çeşit; mera şartlarında kurağa, soğuğa ve yoğun otlatma baskısına karşı gösterdiği yüksek dayanıklılıkla ön plana çıkıyor.

SAYISI 1087'YE ULAŞTI

Tescil çalışmalarının başladığı ilk günden bugüne kadar tarla bitkileri alanında yaklaşık 4000 çeşidi tescil ettiren TAGEM, ıslah çalışmalarında sadece yüksek verimliliği değil protein miktarı, enerji değeri ve yağ oranı gibi kalite kriterlerini de ön planda tutuyor. Güncel veriler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla 180'den fazla türde AR-GE yürütülüyor. Yaklaşık 100 türde ise aktif ıslah çalışması yürütülürken milli çeşit listesindeki toplam TAGEM çeşidi 1087'ye ulaştı. Geliştirilen yerli ve milli tohumlar, kamu ve özel sektör tohumculuk firmalarına devredilerek doğrudan çiftçilerin kullanımına sunuluyor.