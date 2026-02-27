Yumurta için milyonları ilgilendiren karar! 28 gün şartı getirildi, kota 2.100’e çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile küçük üreticilerin son tüketiciye ve yerel perakendecilere doğrudan yumurta arzına ilişkin sınırlar yeniden belirlendi.
HAFTALIK ÜRETİM LİMİTİ 2 BİN 100 ADEDE ÇIKARILDI
Yönetmeliğe göre, birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından son tüketiciye ve yerel perakendecilere arz edilebilecek yumurtaların toplam miktarı, her bir hayvancılık işletmesi için haftalık 2 bin 100 adedi geçemeyecek. Daha önce bu üst sınır haftalık 1.500 adet olarak uygulanıyordu.
"KÜÇÜK MİKTAR" TANIMI GENİŞLETİLDİ
Düzenleme kapsamında küçük miktarlardaki yumurta, 350'den az kanatlı hayvana sahip her bir hayvancılık işletmesinden elde edilen yumurta miktarı olarak tanımlandı. Önceki uygulamada bu sınır 250 kanatlı hayvan ile sınırlıydı. Böylece küçük ölçekli üreticilerin kapsama alanı genişletilmiş oldu.
YUMURTALARA 28 GÜN KURALI
Yönetmelikle birlikte yumurtaların piyasaya arz süresine ilişkin net bir takvim de getirildi. Buna göre yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılabilecek. Bu sürenin aşılması halinde yumurtalar arz amacıyla piyasada bulundurulamayacak.
Ayrıca yumurtaların tavsiye edilen tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak.
FARKLI TARİHLERDE YUMURTLANAN ÜRÜNLERDE İLK TARİH ESAS ALINACAK
Yumurtlama tarihi farklı olan yumurtaların birlikte satışa sunulması durumunda, tavsiye edilen tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi esas alınacak. Böylece tüketiciye sunulan ürünlerde tarih karmaşasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
TÜKETİM TARİHİ AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLECEK
Son tüketiciye arz edilen yumurtalarda, "tavsiye edilen tüketim tarihi"nin, tüketicinin kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde ürün üzerinde yer alması zorunlu olacak.