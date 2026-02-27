Yumurta için milyonları ilgilendiren karar! 28 gün şartı getirildi, kota 2.100’e çıkarıldı

"KÜÇÜK MİKTAR" TANIMI GENİŞLETİLDİ

Düzenleme kapsamında küçük miktarlardaki yumurta, 350'den az kanatlı hayvana sahip her bir hayvancılık işletmesinden elde edilen yumurta miktarı olarak tanımlandı. Önceki uygulamada bu sınır 250 kanatlı hayvan ile sınırlıydı. Böylece küçük ölçekli üreticilerin kapsama alanı genişletilmiş oldu.

YUMURTALARA 28 GÜN KURALI

Yönetmelikle birlikte yumurtaların piyasaya arz süresine ilişkin net bir takvim de getirildi. Buna göre yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılabilecek. Bu sürenin aşılması halinde yumurtalar arz amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

Ayrıca yumurtaların tavsiye edilen tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak.