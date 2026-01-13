Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişiklik
Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:09

Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişiklik

Yumurtacı tavukların kafes standartları değiştirilirken mevcut işletmelerde kullanılan yetiştirme şekli ile büyütme kafes sistemleri 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren kullanılamayacak.

AA
Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişiklik
  • ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, zenginleştirilmemiş kafes sistemlerinde her bir yumurtacı tavuk için, en az yatay şekilde ölçülen 550 santimetrekarelik serbest kullanım alanı 400 santimetrekare olarak değiştirildi.

Mevcut işletmelerde kullanılan yetiştirme şekli ile büyütme kafes sistemleri 1 Ocak 2029'dan itibaren kullanılamayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz