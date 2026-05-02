Yunanistan ile rüzgar dalaşı! Marmara ve Ege ’ye rüzgar santralleri kurulacak

Türkiye, deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinde düğmeye bastı. 5 bin megavatlık ilk hedef için saha belirleme çalışmaları yapılırken, 2027'ye doğru ilk ihalenin gerçekleşmesi ve Marmara ile Ege denizleri üzerinde rüzgar santralleri kurulması planlanıyor.

Enerji güvenliği tartışmalarının merkezinde giderek daha fazla yer almaya başlayan rüzgar enerjisinde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük rüzgar sanayi üreticilerinden biri haline geldiğini belirterek, yıllık yaklaşık 2 milyar euro seviyesinde bir imalat ve ihracat hacmine ulaşıldığını ifade etti.

AKDENİZ'DEN KARADENİZ'E 19 BÖLGE İNCELENDİ

Offshore rüzgar enerjisinde ise hazırlık sürecinin hızlandığını belirten Erden, "Son 3-4 yıldır bu konuda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bakanlığımızla birlikte tüm paydaşların dahil olduğu bir yol haritası oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin offshore yolculuğunda en kritik adım olan saha belirleme çalışmalarına ilişkin konuşan Erden, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uhdesinde sektör Hatay'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Trakya'ya kadar toplam 19 bölgeyi analiz etti" dedi. Bu süreçte çok sayıda kriterin dikkate alındığını vurgulayan Erden, "Korunan alanlar, balık göç yolları, uluslararası deniz ulaşım koridorları, askeri güvenlik bölgeleri ve radar sistemleri gibi birçok başlık değerlendirildi" diye konuştu.

AVANTAJ MARMARA VE EGE'DE

Deniz derinliğinin de belirleyici olduğunu ifade eden Erden, "Sabit temelli türbinler için 50-60 metreyi geçmeyen derinlikler öncelikli. Türkiye'de denizler hızlı derinleştiği için Marmara ve Ege daha avantajlı" dedi. Öne çıkan bölgeleri de işaret eden Erden, "Kuzey Ege'den İzmir'e kadar olan hat ve Marmara kıyıları öncelikli alanlar arasında" ifadelerini kullandı.

Offshore projelerde takvimin uzun olduğuna dikkat çeken Erden, "Bir deniz üstü rüzgar projesinde ihale yapıldıktan sonra ilk türbinlerin sahaya gelmesi 4-5 yılı buluyor" dedi. Bu nedenle 2030 perspektifinin gerçekçi olduğunu belirten Erden, "2030-2035 arasında yılda gigavat kurulum hedefleniyor" ifadelerini kullandı. İhale sürecine ilişkin beklentileri de paylaşan Erden, "Bu yıl hazırlıkların tamamlanmasını, gelecek yılın ilk çeyreğinde ilk ihalenin görülmesini bekliyoruz" dedi.

15 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Offshore projelerin maliyetine de değinen Erden, "Deniz üstü yatırımların birim maliyeti karasal projelere göre 2,5-3 kat daha yüksek" dedi. Ancak verimlilik avantajına dikkat çeken Erden, "Üretim tarafında yüzde 30 ila 50 daha fazla enerji elde ediliyor" diye konuştu. Türkiye'nin 5 bin megavatlık hedefi için toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 15 milyar dolar olacağını belirten Erden, "Yıllık 1 gigavat kurulum için her yıl 2,5-3 milyar dolarlık yatırım gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KOMŞUYLA RÜZGAR DALAŞI

Enerji yatırımlarının jeopolitik yönüne de dikkat çeken Erden, "Komşu ülkeler de benzer adımlar atıyor. Bu süreci sadece enerji olarak okumak naif olur" dedi. Türkiye'nin bu alanda geri kalmaması gerektiğini vurgulayan Erden, "Enerji, aynı zamanda stratejik bir güç alanıdır" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör