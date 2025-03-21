Yunanistan kapıda vizeyi uzattı

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 12 adayı 1 haftaya kadar ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına uyguladığı vize programını bir yıl daha uzattığını açıkladı. Kapsamı da genişleten Yunanistan, daha önce 10 adayı kapsayan uygulamaya bu yıl Patmos ve Semadirek'i de ekledi. Böylece Kalimnos, Kastellorizo, Kos, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Samos, Symi ve Sakız adalarının yanı sıra Patmos ve Samothrace adaları da ekspres vize programına dahil edilmiş oldu. 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulama, 7 günlük geçerlilik süresiyle, Türk turistlere kolaylık sağlayacak.