Yurt dışı üretici fiyatları yükseldi

Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:22 Son Güncelleme: 23.03.2026 10:27

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %35,55 arttı, aylık %2,38 arttı

YD-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,90 artış gösterdi.

YD-ÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT, 2026

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %35,20 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,66 artış, imalatta %35,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %45,18 artış, dayanıksız tüketim mallarında %43,44 artış, enerjide %14,12 artış, sermaye mallarında %34,90 artış olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLERE GÖRE YD-ÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2026

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,36 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,20 artış, imalatta %2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,13 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,81 artış, enerjide %4,17 artış, sermaye mallarında %1,69 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2026

SEKTÖRLERE GÖRE YD-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2026

