Yurt dışında yerleşik kişiler 196 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ocak haftasında 196,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 97,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ocak haftasında 36 milyar 325,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Ocak haftasında 38 milyar 532,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 247,3 milyon dolardan 20 milyar 18,6 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 628,2 milyon dolar oldu.