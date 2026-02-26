Yurt dışında yerleşikler 410 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Şubat haftasında 410 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 991,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 93,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Şubat haftasında 44 milyar 12,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Şubat haftasında 43 milyar 14,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 23 milyar 345 milyon dolardan 22 milyar 280,6 milyon dolara inerken, ÖST stoku ise 1 milyar 451,9 milyon dolar oldu.

