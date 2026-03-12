Yurt dışında yerleşikler 59 milyon dolarlık ÖST aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarında geçen hafta güçlü satış yaptığını ortaya koydu.
HİSSE VE DİBS'TE TOPLAM 2,4 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ
Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar 6 Mart haftasında: 755,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
1 milyar 725,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
59 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.
Böylece yabancı yatırımcılar söz konusu haftada hisse ve tahvil piyasasında toplam yaklaşık 2,48 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi.
YABANCILARIN HİSSE STOKU 3,2 MİLYAR DOLAR AZALDI
Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki varlık büyüklüklerinde de düşüş yaşandı.
Yabancıların hisse senedi stoku, 27 Şubat haftasında 42 milyar 816,4 milyon dolar seviyesindeyken, 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolara geriledi.
DİBS stoku ise 22 milyar 143,1 milyon dolardan 20 milyar 270,5 milyon dolara düştü.
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNDE SINIRLI ARTIŞ
Yurt dışı yerleşiklerin Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıkları ise aynı dönemde 1 milyar 956,2 milyon dolar olarak kaydedildi.
TCMB verileri, küresel risk iştahındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancı yatırımcıların Türk varlıklarında satış yönlü hareket ettiğini ortaya koydu.