Yurt dışında yerleşikler 59 milyon dolarlık ÖST aldı

YABANCILARIN HİSSE STOKU 3,2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki varlık büyüklüklerinde de düşüş yaşandı.

Yabancıların hisse senedi stoku, 27 Şubat haftasında 42 milyar 816,4 milyon dolar seviyesindeyken, 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolara geriledi.

DİBS stoku ise 22 milyar 143,1 milyon dolardan 20 milyar 270,5 milyon dolara düştü.