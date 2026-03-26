Ekonomi Haberleri Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoğu düştü
Giriş Tarihi: 26.03.2026 15:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı istatistiklere göre, yurt dışında yerleşik kişiler 19 Mart haftasında 137,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 130,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma (DİBS) sattı. Aynı zamanda 38,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Mart haftasında 39 milyar 914 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Mart haftasında 39 milyar 567 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 74,4 milyon dolardan 16 milyar 559,6 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 1 milyar 912,5 milyon dolardan 1 milyar 947,9 milyon dolara çıktı.

