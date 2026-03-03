Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu
Giriş Tarihi: 3.03.2026 10:04

Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,56 arttı, aylık %2,43 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı şubat ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,56 arttı, aylık %2,43 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,60 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,98 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %31,88 artış, imalatta %27,98 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %22,53 artış ve su temininde %38,22 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,57 artış, enerjide %20,68 artış ve sermaye mallarında %29,51 artış olarak gerçekleşti.


Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,95 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,31 artış, imalatta %2,95 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,04 azalış ve su temininde %3,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında %4,47 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,30 artış, enerjide %0,22 azalış ve sermaye mallarında %2,25 artış olarak gerçekleşti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz