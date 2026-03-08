Yurtdışına açılan Türk firmalarına kira ve faiz desteği

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.03.2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, yurtdışında şirket alan veya ofis açan ihracatçılara yönelik destekler artırıldı. Yurt dışı kira giderlerinden teknoloji transferi sağlayacak şirket alımlarına kadar birçok kalemde yıllık 171 milyon liraya varan faiz ve kira desteği sağlanacak. Şirketler, her bir yurt dışı birimi için yıllık 7.5 milyon TL hibe desteği alabilecek.

