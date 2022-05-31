SOYSAL Kurucusu Suat Soysal, perakende sektörünün yurtdışı açılma atağı başlattığını söyledi. Soysal, "Markalarımız son dönemde gözlerini Orta Afrika ve Güney Amerika'ya dikmiş durumdalar. Yurtdışına açılmada sınır tanımıyoruz" dediBu yıl 21.si düzenlenen Perakende Günleri'nin ana temasını "dijital dönüşüm" olarak belirlediklerini söyleyen Soysal, "Perakende sektörünün geleceğine yön veren pek çok yerli ve yabancı konuşmacı ile geleneksel perakendeyi göz ardı etmeden, teknolojik yenilikleri nasıl uygulayacağımızı masaya yatıracağız" dedi. Bu yıl sahnede izleyeceğimiz etkinliklerden birinin ise çok farklı olduğunu anlatan Soysal, şunları kaydetti: "Yaşları 13 ila 18 arasında değişen lise öğrencilerinden oluşan 'Kadın Dans Tiyatrosu'na sponsor olduk. Kadına yönelik şiddet ile ilgili farkındalık yaratarak, köklü bir değişime destek olmayı hedefleyen bu topluluk, dünyadan üç farklı hayat öyküsünü sahneye taşıyan 'KADIN' isimli dans performanslarının özel bir bölümüyle Perakende Günleri'nde olacak. Tüm perakende sektörünü, alt sektörleri ve hizmet verenleri ile bir araya getireceğimiz bu büyük buluşmanın benzersiz içeriği, fuarı, ödülleri ve etkinlikleri ile her yıl yarattığı coşku ve enerjiyle, bu yıl da sektöre güç vermesini diliyorum."Soysal, sektörün ikinci önemli gündem maddesinin ise 'dijitalleşme' olduğunu kaydetti. Aslında dijitalleşmenin de giderek yıpranan bir kelime olduğuna vurgu yapan Soysal, "Ama şunu görüyoruz, artık perakende sektörü sadece müşteri ile sadece e-ticaret anlamında değil, bütün operasyonlarında, CRM yaparken, insan kaynaklarını yönetirken, şirketini yönetirken dijitalleşme konusunda çok önemli adımlar atmaya başladı. Örneğin büyük perakendecilerimizden birinin kendi bünyesinde 900 tane IT elemanı var. Yani hem dışarıdan hizmet alabiliyorlar, hem de kendi bünyelerinde bunu yapabiliyorlar" diye konuştu.E-ticaret'in çok ilerlediğini anlatan Soysal, şöyle devam etti: "E-ticaretin adı yavaş yavaş dijital ticaret olarak değişmeye başladı. Çünkü sadece e-ticaret siteleri ile yapılan satışlar değil, özellikle son dönemde gelişmeye başlayan canlı yayın satış dediğimiz, livestream satışları gündeme gelmeye başladı. E-ticaret satışlarında pazar yerleri önemli bir rol oynuyor. Perakendecilerimiz hem pazar yerlerinde, hem de kendi e-ticaret sitelerinde satış yapıyor. Bu e-ticaret satışlarını yurtdışında da yapmaya başladılar. Sonuç olarak baktığımızda, uzaktan çalışma biraz perakende sektörünün işlerini aksattıysa da bazı firmalar bandolarla ofise geri döndüler. Şu anda perakende sektörü tam gaz yoluna devam ediyor diyebiliriz."