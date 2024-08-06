Yurtdışından alışverişte gümrük verisi arttı

Son dönemde özellikle Çin merkezli e-ticaret platformu Temu üzerinden yapılan e-ithalat iç piyasaları olumsuz yönde etkilerken Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki önlemi ise gecikmedi. Yapılan düzenlemeyle alışveriş limitleri düşürülürken, vergiler ise artırıldı. 15 gün sonra yürürlüğe girecek düzenlemeyle yurtdışından yapılan alışverişlerdeki hızlı kargo limiti 150 eurodan (5.800 TL'den) 30 euroya (1.100 TL'ye) düşürüldü. Bu yeni limit, vatandaşların Temu gibi sitelerden yapacakları alışverişlerin gümrükten geçebilmesi için artık 30 euroyu aşmaması gerektiği anlamına geliyor. Bu kararla birlikte harcama limitleri beş kat daha düşük bir seviyeye indirilmiş oldu. Sadece harcama limitleri değil, aynı zamanda yurtdışı alışverişlerdeki vergi oranları da arttı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda daha önce yüzde 18 olan vergi oranı yüzde 30'a çıkarıldı. AB dışındaki Çin ve diğer ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise vergi oranı yüzde 30'dan yüzde 60'a yükseltildi.