Yüzde 25 peşinat 48 ay vade... TOKİ’den İstanbul dahil 37 ilde yeni arsa satışı

PEŞİN, VADELİ YA DA KİRALAMA İLE SAHİP OLUNABİLECEK

Açık artırmada taşınmazlar, talebe göre peşin ya da vadeli satılacak. Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir arsa ise açık artırma yöntemiyle kiralanacak.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.