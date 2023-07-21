Yüzde %51,5 arttı! Genel kartlı ödeme endeksi yükseldi

Bankalararası Kart Merkezi(BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan "Kartlı Ödemeler Endeksi" Haziran ayı verileri yayımlandı.

Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi geçen ay 289,9 puan oldu. Böylece geçen yılın aynı ayındaki 181,4 puana göre yüzde 51,5 artış yaşandı.

Nominal bazlı olarak hesapanan genel kartlı ödeme endeksi ise yüzde 109,4 artışla 1.510,7 puana çıktı. Geçen yıl aynı ayda endeks 721,7 puan seviyesinde bulunuyordu.

HANEHALKI KARTLI ÖDEME ENDEKSİ

BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 62,4 artarak 265,2 puana ulaştı. Geçen yılın aynı ayında endeks 163,3 puan seviyesindeydi.

Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi yüzde 124,5 artışla 1.382,1 puana geldi. Endeks geçen yıl aynı ayda 615,6 puanda bulunuyordu.