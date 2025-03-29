Yüzen oteller yeni rekor kıracak

Pandemi sonrası hızlı bir toparlanma süreci yaşayan kruvaziyer turizmi 2025'e rekorla başladı. Ocakta 32 bin 686 yolcuyla geçen yılın ilk iki aylık verisinden daha yüksek bir sayıya ulaşıldı. 2024'ün ilk iki ayında 24 bin 881 kruvaziyer yolcusu gelmişti. 2025'in iki ayında da toplam 62 bin 512 kruvaziyer yolcusu geldi. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Ticaret Genel Müdürlüğü mart ayı verilerini henüz yayımlamadı ancak sektör yetkilileri ilk üç ayda kruvaziyer turistinde 100 bin kişinin aşıldığını öngörüyor. Bu yılın güçlü başladığını belirten turizmciler, 2.5 milyon kruvaziyer turistinin hedeflendiğini aktarıyor.

KUŞADASI HIZLI BAŞLADI

Geçen yıl en çok yolcu ağırlayan liman Kuşadası olurken, onu İstanbul ve İzmir takip etmişti. Bu yıl da gemilerin en uğrak durağı yine Kuşadası oldu. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecilerinden biri olan Global Ports Holding'in (GPH) verdiği bilgilere göre Ege Ports Kuşadası ve Bodrum Cruise Port'a 2024'te gelen kruvaziyer gemisi sayısı 621'e, yolcu sayısı ise 940 bine ulaştı. Şirket, 2025'te kruvaziyer gemi sayısını 750'ye, yolcu sayısını ise yaklaşık 1 milyon 300 bine çıkararak rekor kırmayı hedefliyor.

Şirket yetkilileri, "Geçen yıl Egeport Kuşadası'nda 524 gemi ve 822 bin yolcuya hizmet verdik. 2025'te de ülkemizin en büyük limanı olmaya devam ederek ağırladığımız gemi sayısını 630'a, yolcu sayısını ise yaklaşık 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bodrum Cruise Port ise, 2024 sezonunda toplam 98 kruvaziyer gemisi ve 118 bin 083 kruvaziyer yolcusunu ağırladı. Burada da hedefimiz ağırladığımız gemi sayısını 120'ye, yolcu sayısını ise 135 bine çıkararak rekor bir yıl geçirmek" dedi. 2025'e hızlı bir başlangıç yapan Celestyal de 22 Mart'ta Kuşadası seferlerine başladı. Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, pazartesi, salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç geminin limana yanaşacağını belirterek, "Geçen yıl Celestyal olarak 100'ün üzerinde seferle, 100 bin yolcu ağırladık. Yaz boyu haftanın 3 günü Kuşadası limanına bir Celestyal gemisi geldi. Bu yıl da seferlerimizi 22 Mart'ta başlattık" diye konuştu.

GEMİLER YÜZDE 75 DOLDU

Bu yıl 120 sefer planladıklarını anlatan Alnıtemiz, "Bu yıl gemilerimizde kapasite artışına gittik. Yüzde 20 artışla 120 bin turist getireceğiz" dedi. Bu yıl yabancı ilgisinin çok yüksek olduğunu anlatan Alnıtemiz, şöyle devam etti: "Gemilerimiz şimdiden yüzde 75 dolu. Geçen yıla göre talepte çok ciddi bir artış var hatta öyle ki yabancının yüksek talebi nedeniyle bu yıl Türk yolcunun payını azalttık. 2024'te 15 bin Türk yolcu bizimle seyahat etti. Bu yıl 12 bine düşürdük."



2015 REKORU YAKALANACAK

KRUVAZIYER turizminin rekor yılının 2015 olduğuna dikkat çeken TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, "2015'te 2.5 milyon yolcuya ulaştık. Ancak sonra hem jeopolitik gelişmeler hem ülkemizde yaşadığımız darbe girişimleri ardından da pandemi sektöre zor günler yaşattı. Pandemi sonrası hızlı bir toparlanma oldu. Türkiye'nin inşaat halindeki limanlarının da tamamlanıp devreye alınmasıyla birlikte kruvaziyer turizmi hızla eski günlerine dönmeye başladı. Bu yıl sektör olarak hedefimiz 2015'teki rekoru yakalamak" dedi. Bir turistin ortalama 1.000 dolar harcama yaptığını anlatan Günaydın, kruvaziyer turistinin bunun 3-4 katını harcadığını ekledi.



ANTALYA KRUVAZİYERDE HIZLA YÜKSELİYOR

ANTALYA, kruvaziyer turizminin en önemli merkezlerinden... 2024'te Q Terminals Antalya Limanı aracılığıyla içerisinde Oceania Cruises, Holland America Line, Royal Caribbean Cruises ve Aida Cruise gibi dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerine ait gemilerin bulunduğu 21 lüks gemiyle yaklaşık 40 bin yolcuyu ağırladı. Alanya Limanı da 15 gemiyle yaklaşık 17 bin turiste ev sahipliği yaptı. Bu yıl 56 gemi rezervasyonu aldıklarını belirten Q Terminals Antalya yetkilileri, 70 binin üzerinde kruvaziyer yolcusu bekliyor.