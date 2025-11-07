’Yüzyılın Konut Projesi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi: Çağrı merkezine 100’ü aşkın arama geldi

TOKİ ÇAĞRI MERKEZİNDE YOĞUN MESAİ

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'daki çağrı merkezi ile bilgilendirme stantlarında yürütülen çalışmaları yerinde görüntüledi.

TOKİ'nin İstanbul Halkalı'daki yerleşkesinde hizmet veren çağrı merkezinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen aramalar yanıtlanıyor.

Çağrı merkezi birim sorumlusu Gülşah Taşdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin açıklamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Ekim'deki tanıtım açıklamasının ardından çağrı merkezine gelen aramalarda yüzde 100'ü geçen oranda artış yaşadıklarını belirten Taşdoğan, "Proje açıklamasından önce günde ortalama 2 bin 500 çağrıya cevap verirken, an itibarıyla bu sayı günlük ortalama 7 bine ulaştı. 10 Kasım'da başvuruların başlamasıyla beraber bu çağrıların günlük ortalama 10 bine çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Taşdoğan, 2025 yılının ilk on ayında toplamda 350 bin çağrıya cevap verdiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızın bu projeye gösterdiği yoğun ilgi, konut sahibi olma arzusunun ve TOKİ'ye duyulan güvenin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimize eşit hizmet anlayışıyla en iyi şekilde destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezindeki çalışma düzenlerinde değişikliğe gittiklerini anlatan Taşdoğan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte hizmetin kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için çağrı merkezimizde çalışma saatlerimizi uzattık, vardiya sistemimizi güçlendirdik ve personel sayımızı dönemsel olarak artırdık. Amacımız, arayan her vatandaşımıza hızlı, doğru ve güler yüzlü hizmet sunmak."

Vatandaşların en çok başvuru süreçleri, kura tarihleri, ödeme planları ve proje kapsamındaki iller hakkında bilgi talep ettiğini dile getiren Taşdoğan, çağrı merkezine gelen aramaların yoğun olduğu ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olduğunu bildirdi.

Her aramayı titizlikle değerlendirdiklerini, vatandaşların merak ettiği her soruya net ve güvenilir yanıtlar vermeye özen gösterdiklerini vurgulayan Taşdoğan, TOKİ çağrı merkezi çalışanlarının sadece bilgi vermekle kalmayıp, vatandaşların ev hayaline de dokunduklarını vurguladı. Taşdoğan, "Bu bilinçle gelen her çağrıyı aynı dikkat ve özveriyle karşılıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında her haneye umut taşıyan bu büyük projenin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.