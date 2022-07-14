Memurların gözü kulağı enflasyon farkı ile belirlenen zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda ise "Zamlı memur maaşları (enflasyon farkı) ne zaman yatacak?" soruları son günlerde gündemdeki yerini aldı. Açıklanan rakamlara göre milyonlarca memur ve emeklisinin aylıkları yüzde 41.69 oranında artış yaşayacak. İşte zamlı memur maaşlarının yatacağı tarih ve detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."
ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.
Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.
MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69
Memur - 6429 - 9109
Memur emeklisi - 4289 - 6077
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 30222
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15852
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9711
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12282
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27644
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15815
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13752
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18862
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11833
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16209
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10105
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26027
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 15315
VAİZ 1/4 - 9003 - 12756
AVUKAT 1/4 - 10934 - 15492
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21904
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19361
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7429
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7269
Öğretmen (1/4) - 5275 - 7474
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12690
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7731
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7266
Mühendis (1/4) - 6433 - 9115
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6343
Profesör (1/4) - 12238 - 17340
İmam-hatip - 5275 - 7474
Avukat (1/4) - 5275 - 7474
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarıyla 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69
65 yaş aylığı - 1085 - 1537
Evde bakım desteği - 2354 - 3336
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3336
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1227
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1840