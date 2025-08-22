Zengezur Koridoru’nda temel atıldı: Barış koridoru için ilk kazma

Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlayarak Hazar Denizi'nden Akdeniz'e ve Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un tamamlayıcısı olarak bilinen Zengezur Koridoru'nda somut adım atıldı. Dün Kars-Iğdır-Aralık- Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temel atma töreni yapıldı. Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek hat, yılda 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 224 kilometrelik, çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon altyapısına sahip olacak bu hat, yalnızca Türkiye için değil, Güney Kafkasya ve Avrasya coğrafyası için de jeostratejik bir dönüşüm anlamına geliyor. Zengezur, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nun birleşmesiyle Türkiye'yi Çin'den Avrupa'ya uzanan tüm ticaret hatlarının vazgeçilmez aktörü haline getirecek. Koridor, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde bölgesel lojistik üssü olmasını sağlayacak. Türkiye, Zengezur Koridoru ile Orta Asya'ya doğrudan kara ve demiryolu bağlantısı kurarak lojistik maliyetlerini düşürmeyi ve doğu illerinde ekonomik canlanma sağlamayı hedefliyor.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajının yayımlanmasıyla başlayan törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ile Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak sadece Türkiye'nin değil Güney Kafkasya ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek. Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacak. Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracak" dedi.

KARS HATTIN ÇELİK KAPISI

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi ile Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getireceğini aktaran Uraloğlu, koridorun, Trans- Hazar Ulaşım Güzergahı ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi küresel ağları da destekleyerek Avrasya'nın tedarik hatlarının güçlenmesini sağlayacağını kaydetti. Uraloğlu, "Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlayacak. Akdeniz'in turizm kapasitesinin gelişimine de destek verecek. Kars, bu hattın çelikten kapısı olacak. Iğdır'ın tarım ve sanayi potansiyeli küresel pazarlara açılacak. Aralık ve Dilucu, Zengezur Koridoru'nun uluslararası ticaret ağındaki kilit noktaları haline gelecek" dedi. Toplam uzunluğu 224 km olan demiryolu hattında, 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez olacak.





BÖLGESEL KALKINMA HAMLESİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, hattın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacağını belirterek, "Bu hat, ülkemiz ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın tamamlanması, bölgesel iş birliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır" dedi. Geçişin açılmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracatının artacağının altını çizen Erdoğan, "Ulaşım altyapısı geliştirecek, Akdeniz'in turizm kapasitesini daha da güçlendirecektir. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesinin bölgesel ticarete olumlu yansıması olacaktır" açıklaması yaptı.



TÜRKİYE'Yİ LOJİSTİK ÜS HALİNE GETİRİYOR

ZENGEZUR Koridoru, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlayarak Hazar Denizi'nden Akdeniz'e ve Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un tamamlayıcısı olarak biliniyor. Çin'in "Kuşak ve Yol" projesinin bir parçası olan Orta Koridor'un Hazar sonrası ayağı, Zengezur açıldığında daha kısa ve hızlı hale gelecek. Türkiye, Zengezur ile Orta Koridor'un kilit parçası olacak. Orta Asya'ya doğrudan kara ve demiryolu bağlantısı kurarak lojistik maliyetlerini düşürecek, doğu illerinde ekonomik canlanma sağlayacak. Koridor Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde bölgesel lojistik üssü olma hedefini destekliyor.



DİLUCU KARS ARASI 85 DAKİKAYA DÜŞECEK

KALYON ve Cengiz Holding ortaklığında hayata geçirilen hat 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek. 2029 sonunda tamamlanacak olan proje, Dilucu'ndan Kars'a seyahat süresini 85 dakikaya düşürecek. Yeni hat, Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak Zengezur Koridoru işlerlik kazandığında Pekin'den Londra'ya kadar uzanan Doğu- Batı hattı daha verimli işleyecek.